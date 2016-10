Welchen Schluss kann man aus diesen Daten ziehen? Milic glaubt, dass im zweiten Wahlgang die Mobilisierung eine entscheidende Rolle spielen wird. CVP und FDP haben alles «in trockenen Tüchern». Es werde schwieriger, ihre Anhängerschaft für eine parteifremde Kandidatur zu mobilisieren. Milic: «Und die SVP-Anhängerschaft beteiligt sich generell stärker an Parlamentswahlen als an Personenwahlen, was der zweite Wahlgang zu den Aargauer Ständeratswahlen 2015 gezeigt hat.»