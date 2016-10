Die Aargauer Regierung schiebt die Ausarbeitung einer Botschaft zur Gesundheitspolitischen Gesamtplanung 2025 auf die lange Bank. Weil im Gesundheitsdepartement (DGS) ein Wechsel bevorsteht, soll sich der neue Vorsteher oder die neue Vorsteherin damit befassen.

Die Anhörung zur Gesundheitspolitischen Gesamtplanung 2025 hatte vor einem Jahr stattgefunden. Die Auswertung der Antworten habe gezeigt, dass "für die Mehrheit der Strategien und Schwerpunkte positive Bewertungen vorliegen", schreibt Hochulis Departement.

Erkenntnisse der Anhörung flossen in den ersten Strukturbericht Gesundheit 2016 über das Gesundheitswesen im Kanton Aargau. Dieser wurde im August dieses Jahres publiziert und der Kommission Gesundheit und Sozialwesen des Grossen Rats Anfang September vorgestellt.

Der Aargauer Regierungsrat habe davon Kenntnis genommen, dass die Planung in der Vernehmlassung positiv aufgenommen worden sei.

Eine az-Umfrage bei allen Parteien ergab dagegen ein anderes Bild: Hochulis Papier wurde vor allem bei den bürgerlichen Parteien zerzaust. Auch bei den Linken wurde es nicht nur positiv gewertet.

Fest steht nun: Mit Blick auf den bevorstehenden Führungswechsel im Departement Gesundheit und Soziales habe man beschlossen, sich in der nächsten Legislatur in neuer Zusammensetzung mit dem wichtigen Geschäft zu befassen, teilte die Regierung am Freitag mit.