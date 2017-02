Schloss Hallwyl: Vom niederen in den hohen Adel erhoben

Im späten 12. Jahrhundert gründeten die Herren von Hallwyl am Aabach, 700 Meter nach dem Abfluss am Nordende des Hallwilersees, eine Burganlage. Der sumpfige Talgrund wurde bewirtschaftbar gemacht. Ein Hof diente der Selbstversorgung der Burgbewohner. Der wachsenden und an Bedeutung gewinnenden Familie von Hallwyl wurde die Turmburg zu eng. Sie bauten nebenan repräsentativ neu. Die Familie engagierte sich derart – auf Schlachtfeldern, an europäischen Höfen, in Wissenschaft, Politik, Handel – dass sie später vom niederen in den Hochadel erhoben wurde. Heute gehört das Schloss dem Kanton und ist Standort des Museums Aargau. Am Jasskönig-Final wird mit deutschen und französischen Karten gespielt.