Es war seine letzte Jahresversammlung als Präsident des Verbandes der Kantonspolizei Aargau an diesem Donnerstag. Nach zehn Jahren tritt Markus Leimbacher ab. Zu seinem Abschied zeigte sich der Polizeigewerkschafter nochmals kämpferisch. Leimbacher wehrt sich für die Uniformierten gegen den Sparplan der Regierung. Das Personal und "insbesondere die Angehörigen der Kantonspolizei werden stark getroffen", kritisiert er. Der Verzicht auf eine Lohnerhöhung im kommenden Jahr sei angesichts der geringen Teuerung noch zu verkraften. "Was die Polizistinnen und Polizisten aber ganz besonders trifft", so Leimbacher, "ist die Abschaffung der Entschädigung für die Fahrzeugstellungspflicht". Konkret will der Regierungsrat die Pauschale abschaffen, welche Kantonspolizisten dafür bekommen, dass sie ihr privates Fahrzeug stellen. Zudem stösst den Polizisten auf, dass sie neu nicht mehr gratis parkieren können beim xxxxx. Obwohl sie ursprünglich von der neuen Regelung hätten ausgenommen werden sollen.

Als Summe ist das nun auch für die treuen Staatsdiener in Uniform zuviel. Die Polizisten haben sich entschieden, an der Kundgebung vom nächsten Dienstag teilzunehmen, wie Verbandspräsident Leimbacher bestätigt.

Ein ungewöhnliches Bild: Normalerweise sind Polizisten bei Demonstrationen als Ordnungshüter im Dienst, um etwelche Ausschreitungen zu verhindern. Für einmal gehen sie selber auf die Strasse, zusammen mit den Lehrerinnen und Lehrer, die gegen Bildungsabbau protestieren.