"Was die Polizistinnen und Polizisten besonders trifft", so Leimbacher, "ist die Abschaffung der Entschädigung für die Fahrzeugstellungspflicht". Konkret will der Regierungsrat die Pauschale abschaffen, welche Kantonspolizisten dafür bekommen, dass sie ihr privates Fahrzeug stellen. Dies stösst den Polizisten besonders sauer auf, weil sie neuerdings für die Benutzung der Parkplätze zur Kasse gebeten werden, obwohl sie ursprünglich davon ausgenommen werden sollten.

Über 200 Polizisten erwartet

Angst herrscht bei der Polizei auch betreffend Stellenabbau. 15 Stellen wurden bereits gestrichen. Und Leimbacher macht sich keine Illusionen: "Die Kantonspolizei wird auch in Zukunft von einem weiteren Personalabbau nicht verschont bleiben."

Als Summe ist das nun auch für die treuen Staatsdiener in Uniform zuviel. Der Kapo-Verband hat sich entschieden, an der Kundgebung vom nächsten Dienstag teilzunehmen, wie Verbandspräsident Leimbacher bestätigt.

Ein ungewöhnliches Bild: Normalerweise sind Polizisten bei Demonstrationen als Ordnungshüter im Dienst, um etwelche Ausschreitungen zu verhindern. Für einmal gehen sie selber auf die Strasse, zusammen mit den Lehrerinnen und Lehrer, welche den Protest gegen den Bildungsabbau organisiert haben.

Leimbacher hätte es zwar lieber gesehen, wenn die Kundgebung unter dem Dach des gesamten Staatspersonals stattgefunden hätte. Aber das kam nicht zustande.