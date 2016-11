Der Brief der Jungfreisinnigen beginnt mit einem Satz, der schon veraltet sein könnte, wenn ihn die Empfänger lesen. «Hoffentlich scheitert am 27. November 2016 die Atomausstiegs-Initiative der Grünen an der Urne. Die Jungfreisinnigen Aargau empfehlen ein Nein», steht dort.

An rund sechstausend Mitglieder und Sympathisanten wurde das Schreiben verschickt, zusammen mit einem Referendumsbogen gegen die Energiestrategie 2050. Doch die Post ist tagelang nicht angekommen – zum Ärger der Jungfreisinnigen.

Auf Facebook schrieb die JFDP Aargau am Donnerstag: «Zuletzt gesehen wurde die Post am letzten Freitag mit vielen tausend Briefen der Jungfreisinnigen Aargau. Bis heute ist sie nicht mit den Briefen am Ziel angekommen.» Präsident Stefan Ammann sagt, der Massenversand sei am letzten Freitag im Briefzentrum Härkingen aufgegeben und seither nicht mehr gesehen worden.