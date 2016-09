Die steigenden Sozialhilfekosten im Asylbereich seien ein Fakt, schreibt die Partei. «Diese Menschen sind kaum oder wenig im Arbeitsprozess integriert, belasten das Sozialsystem und stellen die Gemeinden vor Probleme.» Von der Regierung will die CVP-Fraktion deshalb wissen, wie sie zu einem System der abgestuften Sozialleistungen steht. Die Idee: Anspruch auf volle Sozialhilfe hat nur, wer schon in die Sozialversicherungen einbezahlt hat. «Es geht auch darum, dass damit ein grösserer Anreiz entsteht, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen», steht im Vorstoss. «Wer nie etwas geleistet hat, bekommt das Gleiche, was zu einem Eindruck der Ungerechtigkeit führt.» Die CVP warnt davor, diese Gefühle nicht ernstzunehmen – «ansonsten entsteht eine zunehmende Entsolidarisierung».

Eine ähnliche Forderung hat Renate Gautschy, FDP-Grossrätin und Präsidentin der Aargauer Gemeindeammännervereinigung, schon im Juli gestellt, nachdem ein Aufruf der Gemeinde Rekingen öffentlich geworden war, anerkannten Flüchtlingen keine Wohnungen zu vermieten. Gautschy schlug vor, Personen aus dem Asylbereich drastisch tiefere Unterstützungsbeiträge zu zahlen als anderen Sozialhilfebezügern. Das gesparte Geld könne stattdessen dafür eingesetzt werden, die Menschen besser zu integrieren.

Die Interpellation der CVP beschäftigt sich ebenfalls mit Integrationsfragen. So verlangt die Partei Antworten auf die Fragen, ob die Regierung bereit wäre, mit dem eingesparten Geld Firmen zu unterstützen, die Flüchtlinge anstellen, und ob Asylsuchende für Gemeinden einfache Arbeiten übernehmen könnten, um einen Teil der Sozialhilfekosten abzugelten. Ausserdem erkundigt sie sich nach Optionen, wie in Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft vermehrt Arbeitsplätze für Asylsuchende geschaffen werden könnten.