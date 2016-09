Flüchtlinge und Asylsuchende beschäftigen die Aargauer Politik. An der Grossratssitzung vom kommenden Dienstag werden gleich drei Vorstösse eingereicht.

Die Interpellation von SVP-Grossrat Daniel Wehrli will Klarheit im Zusammenhang mit den blutigen Zwischenfällen vom August in den Asylunterkünften von Kaiseraugst, Baden, Aarau und Suhr.

Die FDP-Fraktion will thematisiert ebenfalls die Asylpolitik. Zum einen fordert sie eine Standesinitiative mit dem Ziel, eine höhere Kostenbeteiligung vom Bund zu erreichen. Zum anderen will eine Interpellation Klarheit über die Erwerbsquote von Personen aus dem Asylbereich. Beide Vorstösse sind mit Grossrat und Fraktionssprecher Herbert H. Scholl gezeichnet.

Was geht da vor?

SVP-Grossrat Daniel Wehrli fragt: Geht von Asylbewerbern im Kanton Aargau ein Sicherheitsproblem aus? Hintergrund dieser Frage sind die Vorfälle in verschiedenen Asylunterkünften. So kam es in Kaiseraugst, Baden, Aarau und Suhr zu Messerstechereien mit verletzten und gar einem Toten.