ask!, die Beratungsdienste für Ausbildung und Beruf Aargau, hat im letzten Jahr 32 Massnahmen umsetzen oder initiieren müssen, um die Sparvorgaben von Parlament und Regierung realisieren zu können. So kam es zu Leistungsreduktionen, Stellenabbau, Lohnreduktion, Änderungskündigungen mit einer Verschlechterung der Anstellungsbedingungen und zur Schliessung der beiden Standorte in Bad Zurzach und Zofingen.

Unter den gegebenen Umständen blicke ask! trotzdem auf ein erfolgreiches Jahr zurück, erklärte Geschäftsführer Thomas Eichenberger. Über 10 000 Menschen liessen sich persönlich beraten, über 45 000 besuchten ein Info-Zentrum oder eine Veranstaltung. Die Zusammenarbeit mit den Volksschulen wurde weiter intensiviert, und die neu konzipierten Info-Zentren sowie die Stärkung der Online-Informationen hätten sich bewährt, sagte Eichenberger. Durch die Einführung der Kostenpflicht für über 25-jährige Personen mit abgeschlossener Ausbildung waren rund 1000 Beratungen weniger zu verzeichnen. Eichenberger vermutet, dass viele, die eine Beratung nötig hätten, sie sich aber finanziell nicht leisten können, jetzt darauf verzichten.

Erfolgreiche Lehrstellenbörse

Zu den Angeboten, die unverändert weitergeführt werden, zählt die Lehrstellenbörse. Sie fand am 8. März an den vier Standorten Aarau, Baden, Rheinfelden und Wohlen statt und war, wie die Jahre zuvor, sehr gefragt: «Wir hatten Anmeldungen von 650 Jugendlichen. Sie lernten das Lehrstellenangebot von 45 verschiedenen Firmen kennen, konnten Gespräche mit den Ausbildungsverantwortlichen führen und sich einem Dossiercheck durch Beratungspersonen stellen», erklärt Eichenberger. Auch die meisten mitmachenden Betriebe waren mit dem Ergebnis der Börse sehr zufrieden und werden auch 2018 gerne wieder teilnehmen, sagte Eichenberger.

Der Chef nimmt den Hut

Ende Jahr wird Geschäftsführer Thomas Eichenberger nach 30 Jahren Tätigkeit in verschiedenen Funktionen für die Beratungsdienste im Kanton Aargau die Leitung von ask! abgeben und sich beruflich neu orientieren. Hat sein Abgang mit den Sparmassnahmen zu tun? «Auch, aber nicht nur», erklärt Eichenberger. Eine Organisation wie das ask! müsse sich stets weiterentwickeln.

Mit den neuen Führungsstrukturen, die ab 1. Januar 2018 gelten sollen, werde es seine Funktion nicht mehr geben. Dann spricht er Klartext: «Die vielen Sparmassnahmen und vor allem auch der Stil der Umsetzung haben mich belastet. Ich kann und will das fachlich nicht länger verantworten.» Der Zeitpunkt für den Abgang sei ideal: Die verlangten Massnahmen seien erfolgreich umgesetzt oder initiiert, die Nachfolge geregelt. «Ich wollte immer den Zeitpunkt meines Ausscheidens selber bestimmen. Jetzt habe ich entschieden.» Was der 59-Jährige nach der langen Zeit bei ask! beruflich tun wird, lässt er noch offen.

Klar ist hingegen, wie es beim ask! weitergeht: Sonja Brönnimann, sie hat von Gastro Social zu ask! gewechselt, soll zusammen mit den Abteilungsleitern die neue Führungsstruktur aufbauen. Die Mitgliederversammlung wird Ende Mai darüber entscheiden.