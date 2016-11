Sie klatschen, vielleicht erleichtert, aber sicher zufrieden – bei der Wahlfeier für die frisch gewählte Aargauer Regierungsrätin Franziska Roth im Restaurant «Gotthard» in Brugg strahlen die Parteikollegen fast mehr als die Wahlsiegerin selbst.

«Eine gewaltige Freude herrscht in meinem Herzen, in diesem Raum und in der SVP», fasst es der Aargauer SVP-Präsident Thomas Burgherr in Worte.

«Dank Maya Bally»

Für den Fraktionspräsidenten Jean-Pierre Gallati ist klar: Dank der Kandidatur Maya Bally, BDP, habe Franziska Roth den zweiten Wahlgang um den verbleibenden Regierungsratssitz gewonnen. Bally habe «schön mitte-links Stimmen abgesaugt».