Bereits am Abend nahm die Belastung wieder ab, bis sie am Morgen des 24. Januars erneut geknackt wurde. Der Spitzenwert in Suhr: Am vergangenen Mittwochmittag kletterte der Messwert auf 83 Mikrogramm – beinahe das doppelte des Tagesgrenzwertes. Dieser wurde seither nur für eine halbe Nacht marginal unterschritten.

Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Probleme

Doch wie schädlich ist eine anhaltende Feinstaubbelastung? Langfristig können Atemwegs- oder Herz-Kreislauf-Probleme auftreten, doch muss man sich bei diesen Werten bereits Sorgen um seine Gesundheit machen? Rudolf Weber vom Bundesamt für Umwelt gibt relativiert: «An den Messstationen, die nicht direkt an den Verkehrsachsen liegen, wird zur Zeit der Tagesgrenzwert nur knapp überschritten.»

Zudem, so Weber, seien die Werte zwar über dem Tagesgrenzwert, aber noch nicht in einem kritischen Bereich: «Wir hatten auch im Tessin schon Werte von über 150 Mikrogramm pro Kubikmeter und in Peking werden teilweise über 700 Mikrogramm gemessen.» Weber betont: «Der Feinstaub ist nicht bei 49 Mikrogramm unschädlich und ab 51 Mikrogramm schädlich. Es ist viel mehr fliessend.»

Und ein Blick zum Wetterbericht gibt zudem Entwarnung: Der Hochnebel der letzten Tage wird durch das aus Westen anrückende Tiefdruckgebiet aufgerissen und so der Feinstaubgehalt in der Luft stark verringert.

Und was kann man zur Reduzierung der aktuellen Werte unternehmen? Etwa das Auto stehen lassen und stattdessen mit den öV zur Arbeit fahren oder mit dem Auto niedertourig fahren. Im eigenen Haus kann man, trotz den kalten Temperaturen, etwa auf ein sogenanntes Komfortfeuer als Zweitheizung verzichten.