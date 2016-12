Glaser übernimmt dieses Amt per 1. Januar 2017 und wurde für die nächsten vier Jahre gewählt. Der ausserordentliche Professor für Staats-, Verwaltungs und Europarecht unter besonderer Berücksichtigung von Demokratiefragen leitet seit 2013 die Abteilung 'Centre for Research on Direct Democracy'.

Glaser studierte in Giessen (D) Rechtswissenschaft und dissertierte 2006. An der Universität Heidelberg (D) habilitierte er.