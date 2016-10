Da dies nicht den Tatsachen entspreche, sah SP-Nationalrat Carlo Sommaruga einen Verstoss gegen Artikel 258 des Strafgesetzbuchs: Schreckung der Bevölkerung. Und weil der Verein seine Warnung mit einer Verkaufsaktion für Taschenalarme und Pfefferspray (nur für Mitglieder) verband, zeigte Sommaruga Glarner im August gleich auch noch wegen Betrugs an.

Weder vom einen noch vom anderen könne die Rede sein, hat die Staatsanwaltschaft nun aber befunden. Ob es eine «Sex-Mob-Welle» in der Schweiz tatsächlich gibt oder nicht, spielt dabei eigentlich gar keine Rolle. Einerseits sei in den Medien nach Bekanntwerden der sifa-Aktion darauf hingewiesen worden, dass die Warnungen des Vereins über «keine reellen Grundlagen verfügen», so die Staatsanwaltschaft. Anderseits sei aber wohl bereits vor der Aktion des Vereins in breiten Bevölkerungskreisen tatsächlich der subjektive Eindruck entstanden, Sexualdelikte hätten zugenommen. Bei dieser Ausgangslage könne ausgeschlossen werden, dass die Verlautbarungen von Glarners Verein geeignet waren, «die Bevölkerung überhaupt noch in Schrecken zu versetzen».

Die Strafbarkeit entfällt aber auch dadurch, dass laut der Nichtanhandnahmeverfügung «davon ausgegangen werden kann», dass Glarner und andere sifa-Exponenten «subjektiv von der Existenz der Gefahr, vor der sie warnen, überzeugt sind».

Eine vornehme Umschreibung dafür, dass Unsinn zu verbreiten allein nicht strafbar ist, zur Erfüllung des Tatbestands «Schreckung der Bevölkerung» hätte es einen Vorsatz gebraucht, wider besseres Wissen Panik zu verbreiten.

Pfefferspray ist Pfefferspray

Was den Betrugsvorwurf betrifft: Hier hält die Staatsanwaltschaft fest, dass ein Taschenalarm, oder ein Pfefferspray ihren Daseinszweck unabhängig davon erfüllen, ob nun tatsächlich erhöhte Gefahr von einem «Sex-Mob» droht oder nicht. Von einer Schädigung des Käufers hätte man höchstens sprechen können, wenn die Artikel zu einem deutlich überrissenen Preis angeboten worden wären.