BDP am Existenzminimum

Noch härter traf das Wählerverdikt die kleine BDP. Sie verlor trotz hervorragendem Abschneiden von Regierungsratskandidatin Maya Bally 1,7 Prozent Wähleranteile. Das geht an die Substanz. Die Partei muss sich jetzt nach einer Fraktion umsehen, die ihre vier verbliebenen Grossräte aufnimmt. In der GLP scheint man dafür offen. Es zeigt sich aber, was viele Politbeobachter seit Jahren sagen: Ohne Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf fehlt der BDP die Existenzgrundlage. Stabil blieb die kleine EVP. Auch die EDU ist im neuen Parlament erneut vertreten.