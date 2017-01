Laut Siegrist gab es letztes Jahr auch 30 Erbenanmeldungen, also Erben, die ein Vermögen eines Verstorbenen nachdeklarieren. Dabei wurde ein Gesamtvermögen von rund 34 Millionen Franken zur Nachbesteuerung angemeldet. Daraus resultierten Nachsteuern von rund 700 000 Franken. Seit Gültigkeit der kleinen Amnestie – also von Anfang 2010 bis Ende 2016 – wurden allein im Aargau Vermögenswerte von rund 955 Millionen Franken zur Nachbesteuerung angemeldet. Wenn es so weiter geht, dürfte Mitte dieses Jahres die Milliardengrenze überschritten werden.

Der Kanton wartet indes nicht einfach auf reuige Sünder, sondern ist auch von sich aus aktiv. So eröffnete das Kantonale Steueramt rund 200 Nachsteuer- und Bussenverfahren von sich aus. Daraus resultierten laut Siegrist Nachsteuern im Gesamtbetrag von rund 4,4 Millionen Franken und Bussen in der Höhe von rund 2,4 Millionen Franken.

Der grösste Fall: 5 Millionen

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren gab es 2016 keinen ausserordentlich grossen Fall mit Nachsteuereinnahmen in Millionenhöhe. Beim grössten Fall wurden laut Siegrist ein Wertschriftenvermögen von rund 5 Millionen Franken sowie Wertschriftenerträge von durchschnittlich rund 150 000 Franken pro Jahr zur Nachbesteuerung angemeldet. Daraus resultierte ein Nachsteuerbetrag von total rund 820 000 Franken.

Auch Ausländer machen mit

Auffällig war im Kalenderjahr 2016, so Siegrist, «dass zahlreiche Ausländerinnen und Ausländer ihre Liegenschaften im Ausland sowie ihre im Ausland gelegenen Bankkonti und Wertschriften zur Nachbesteuerung anmeldeten». Dies sei zweifellos auf den neuen Automatischen Informationsaustausch zurückzuführen, der am 1. Januar 2017 in Kraft getreten ist.

Die meisten gemeldeten Fälle betreffen allerdings wie bisher schon Bankkonti mit Beträgen ab 20 000 Franken. Letztes Jahr seien gar auffällig viele, relativ kleine Selbstanzeigen (mit einem nachzubesteuernden Vermögen von weniger als 100 000 Franken) erstattet worden, so Siegrist.

Doch wie stellen die Behörden sicher, dass jemand nicht von Kanton zu Kanton zügelt, Steuern hinterzieht und nach einigen Jahren erneut sein Schwarzgeld deklariert? Die Kantone melden ihre Daten der eidgenössischen Steuerverwaltung: Wenn man bei einer frisch zugezogenen Person, die eine Selbstanzeige macht, den Eindruck bekommt, sie könnte dies schon woanders gemacht haben, fragt «Aarau» in Bern nach und bekommt die entsprechende Auskunft. Somit kommt niemand zweimal in den Genuss einer straflosen Selbstanzeige.