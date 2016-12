Im ersten Teil des Abschiedsinterviews bewies Susanne Hochuli einmal mehr, dass sie keine typische linke und grüne Politikerin ist: Sie sprach übers Schiessen, und stellte Forderungen an die Asylbewerber.

Hier der zweite Teil:

Nach der Trump-Wahl wurde auch in der Schweiz kritisiert, man nenne Probleme zu wenig beim Namen wegen der Political Corectness. Stellen Sie das auch fest?

So schlimm wie in den USA ist es nicht. Aber wir haben schon Scheuklappen in der Politik. Wenn ich eine Integrations-RS für Asylbewerber vorschlage, heulen die Linken gleich auf: «Nein, nein, man muss diese Leute speziell gut behandeln, weil sie aus schwierigen Situationen kommen.» Ich finde diese Einstellung sehr paternalistisch. Warum sollen wir diesen Menschen einfach über den Kopf streicheln statt sie ernst zu nehmen und Dinge einzufordern, die wichtig sind für unsere Gesellschaft, aber vor allem auch für sie selber? Ich gebe aber zu, mir passiert es auch, dass ich mich zu schnell auf eine Meinung festlege, auch aufgrund meiner Herkunft und meiner wertkonservativen Haltung.

Wo haben Sie sich denn mal gegen Ihre Meinung vom Gegenteil überzeugen lassen?

Beim Thema gleichgeschlechtliche Eltern. Für mich war immer klar, dass eine Familie aus Mutter, Vater und Kind besteht. In meiner Arbeit als Regierungsrätin wurde ich dann mit den sogenannten Regenbogen-Familien konfrontiert. Da habe ich gemerkt, dass ich auf dem Holzweg bin. Ich habe eingesehen, dass eine Familie vor allem aus mindestens zwei Generationen besteht. Ob jetzt Mutter und Vater, zwei Mütter oder zwei Väter oder eine alleinerziehende Mutter oder alleinerziehender Vater die Eltern sind, ist zweitrangig. Entscheidend ist, dass es Eltern sind, die sich bewusst für ihre Kinder entschieden haben und das Beste für sie wollen.

Was hat Sie am meisten enttäuscht in Ihrer Regierungszeit?

Nicht unbedingt enttäuscht, aber ernüchtert hat mich, dass der Umgangston destruktiver geworden ist und es oft gar nicht mehr um die Sache geht. Das bringt uns leider nicht weiter.

In der Aargauer Regierung hat das wohl niemand so zu spüren bekommen wie Sie. Hat Sie das nicht zermürbt?

Natürlich habe ich auf dem Heimweg von einer Asyl-Infoveranstaltung auch schon gedacht: Was soll das überhaupt, muss ich mir das noch antun?! Aber ich habe mir mit der Zeit eine Technik angeeignet: An solchen Veranstaltungen stülpte ich in meiner Vorstellung eine Glasglocke über mich und versuchte, sachlich und ruhig meine Argumente vorzutragen und Provokationen nicht an mich heranzulassen.

Das wurde Ihnen als arrogantes Auftreten vorgeworfen.

Ja, das wirkt vielleicht überheblich, wenn jemand im Saal schreit «Was soll ich tun, wenn meine drei Töchter von einem Asylbewerber vergewaltigt werden» und ich ruhig antworte: «Laut Statistik findet sexuelle Gewalt mehr in der Familie statt.» Eine grosse Hilfe waren auch mein Zuhause und meine Leute im Departement. Da musste ich nichts vormachen und konnte auch mal weinen oder meinen Frust ausdrücken.