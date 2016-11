Was haben wir nicht alles bewegt in diesen 20 Jahren. Es gab High- und Lowlights. Gleich nach der Fusion mussten wir Dutzende von Arbeitsplätzen im defizitären Kundendruck abbauen, um unternehmerische Fitness zu erlangen. Dann kündigten wir den Inserate-Pachtvertrag mit der Publicitas, ohne unsere Partner-Verlage in Olten und Zofingen rechtlich genügend abgesichert zu haben. Es brauchte ein paar Jahre, um das Vertrauen wieder herzustellen, was insbesondere dem damaligen Verwaltungsratspräsidenten Jürg Schärer gelang.

Konzentrisches Wachstum

Mit dem Start der «Mittelland Zeitung» (2001) zündeten wir eine weitere Wachstums-Rakete; Zofingen, Olten und Solothurn waren mit an Bord. Im Jahr 2005 konnten wir uns an der Vogt-Schild AG (Solothurner Zeitung) mit 17,5% beteiligen, zwei Jahre später erhöhten wir die Beteiligung auf 35%, mussten aber im Gegenzug erneut eine Pacht mit der Publicitas (P) eingehen, weil wir sonst nicht an das Aktienpaket, das diese an der Vogt Schild AG hielt, herangekommen wären. Nachdem die P einen ungenügenden Job gemacht hatte und wir deswegen mit einer Schadenersatzklage drohten, konnten wir die Inserate-Pacht vorzeitig beenden. Im Jahre 2007 lancierten wir den «Sonntag» (heutige «Schweiz am Sonntag»), womit wir nationale Bedeutung erreichten, weil das Blatt mehr war als nur eine siebte Ausgabe. Im gleichen Jahr gelang es, auch noch die Basellandschaftliche Zeitung an Land zu ziehen. Die vollständige Übernahme der Vogt Schild AG erfolgte dann im Jahr 2009.

So pulsiert der az-Newsroom: