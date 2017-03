Eines Tages stand der Betreibungsbeamte vor der Wohnungstür, die Freundin öffnete. In diesem Moment kam raus, was er lange vor Freunden, Familie und Freundin verheimlicht hatte. Markus (Name geändert) ist hoch verschuldet. Der Berg an unbezahlten Rechnungen ist ihm längst über den Kopf gewachsen, vom Lohn bleibt nach der Pfändung nur noch das Existenzminimum. Zahnarzt, Essen im Restaurant, Ausgang, Ferien liegen seither nicht mehr drin. Verreisten die Freunde, brauchte er eine Ausrede.

«Man wird gut darin, sich selbst und andere anzulügen», sagt Markus, der in der Region Baden lebt. Angesehen habe man ihm nichts. «In mir drinnen war ein Riesenpuff – wie bei meiner Post.» Doch die Scham war zu gross, um mit jemandem darüber zu reden. Im Nachhinein ein Fehler, räumt er ein. «Weil niemand davon wusste, musste ich niemandem Rechenschaft ablegen.» Sein Rat an Betroffene lautet deshalb: «Sprecht darüber.»

Die finanziellen Probleme begannen nach der abgeschlossenen Elektriker-Lehre und dem Auszug von zu Hause. Reisen, Wintersport, Velos, DJ-Equipment, Ausgang – Markus lebte gut, zeitweise gar in Saus und Braus, wie er heute sagt. «Ich habe das Leben genossen.» Der erste volle Lohn nach der Lehre schien unerschöpflich. Die Steuern waren weit weg. Sie machen denn auch den grössten Teil seiner Schulden aus, der Zahlungsrückstand reicht inzwischen Jahre zurück.

80'000 Franken Schulden

Gearbeitet als Elektriker hat Markus immer; Geld floss Monat für Monat auf sein Konto – nur eben weniger, als er ausgab. Die Rechnungen landeten ungeöffnet auf einem Stapel, später direkt im Papierkorb. Die Steuererklärung füllte er längst nicht mehr aus. «Das war der grösste Fehler», sagt Markus im Rückblick. Das komplizierte System habe seinen Teil dazu beigetragen. «Es wäre leichter, wenn die Steuern direkt vom Lohn abgezogen würden.» Das Steueramt schätzte ihn ein. Die Rechnungen, die er danach erhielt, fielen bis zu sechs Mal höher aus. Über 20'000 Franken hätte er demnach im Spitzenjahr zahlen müssen. Der Schuldenberg wuchs auch sonst weiter. Den Überblick über seine Finanzen hatte er völlig verloren.