Die az-Journalisten treffen Landstatthalter Stephan Attiger (FDP) und Finanzdirektor Roland Brogli (CVP) in einem nüchtern eingerichteten, sparsam geheizten Sitzungszimmer im Regierungsgebäude. Es geht um den Staatshaushalt, ums Sparen und um die Abstimmungen vom 27. November.

Am 27. November geht es um Massnahmen aus dem zweiten von inzwischen drei Sparpaketen. Warum haben die bisherigen nicht gegriffen?

Roland Brogli: Die hatten sehr wohl ihre Wirkung, sie waren nötig und richtig. Die Regierung hat vor drei Jahren mit der Leistungsanalyse frühzeitig Massnahmen eingeleitet. Verschiedene, teilweise rasch eintretende und vom Ausmass her nicht vorhersehbare Entwicklungen in der Wirtschaft und auch bei den Kantonsaufgaben führten aber seither von Jahr zu Jahr zu weiteren Verschlechterungen der Finanzsituation und damit zu neuem Handlungsbedarf.

Meinen Sie die Situation der Axpo, an der der Aargau beteiligt ist?

Brogli: Ja, wir haben Gewinneinbrüche bei den Energiefirmen. Stärker ins Gewicht fällt aber der generelle Rückgang bei den Steuererträgen aufgrund der Wirtschaftslage im Aargau.

Im August rechneten Sie mit einem Defizit für 2016 von 60 Millionen Franken. Stimmt das noch?

Brogli: Steuererträge aus Firmengewinnen fliessen gerade in der Energiebranche sowie in der Maschinen- und Metallindustrie, die im Aargau ganz besonders stark vertreten sind, noch zähflüssiger. Wir rechnen derzeit für 2016 mit einem Defizit in der Grössenordnung von 90 Millionen Franken.

Machen Sie den Leuten jetzt Angst, damit Sie am 27. November Ja stimmen zu den Sparmassnahmen?

Stephan Attiger: Nein, auf keinen Fall. Ich weiss, dass in den guten Jahren die Prognosen meist übertroffen worden sind. Jetzt werden wir von der Entwicklung leider genau umgekehrt überrollt. Da ist keinerlei Luft mehr drin. Die Erträge gerade von Exportfirmen sind durch die Frankenaufwertung 2015 eben nicht nur einmalig gesunken. Seither sinken Margen und Gewinne. In der Energiebranche wird dies in den nächsten Jahren so bleiben. Eine rasche Erholung ist nicht in Sicht.

Die Vorlagen vom 27. November haben kaum etwas mit Bildung zu tun. Doch am Dienstag demonstrierten Lehrer gegen Bildungsabbau. Diese Parallelität ist für viele verwirrend.

Attiger: Das kann ich verstehen. Die Massnahmen vom 27. November sind Teil der Entlastungsmassnahmen 2016. Die mussten erst durchs Parlament. Jetzt kann der Souverän über vier Massnahmen abstimmen, die Gesetzesänderungen bedingen. Dieser politische Prozess brauchte Zeit. Ganz wichtig: Es braucht ein Ja zu allen Massnahmen, damit die Sanierung des Staatshaushalts gelingt.