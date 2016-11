Im TalkTäglich trafen SVP-Präsident Thomas Burgherr, BDP-Wahlkampfchef Bernhard Guhl und SP-Grossrat Max Chopard als Vertreter der Parteileitung aufeinander.

Die erste Frage richtet Moderator Christian Dorer an Burgherr: Er als gestandener Politiker wollte er vor vier Jahren selber Regierungsrat werden – und scheiterte. Was hat die neue Kandidatin besser gemacht? «Die Ausgangssituation war eine andere», erklärt Burgherr. Vor vier Jahren habe es keine Vakanz gegeben, jetzt mit dem Rücktritt von Susanne Hochuli (Grüne schon.Gleichzeitig findet Burgherr lobende Worte für seine Kandidatin: «Franziska Roth ist eine überraschende Frau und in diesem Wahlkampf über sich hinaus gewachsen.» Zudem habe sie einen guten Wahlkampf gemacht, vor allem im zweiten.

Sündenbock Bally

Für die Wahl von Roth gibt es für die SP einen klaren Sündenbock: Co-Präsident Wermuth bezeichnete BDP-Kandidatin Maya Bally auf Twitter als «eine chancenlose Steigbügelhalterin der SVP». Deswegen will sich die SP aber nicht als schlechte Verliererin bezeichnen lassen, sagt Max Chopard: «Wir waren die Gewinner bei den Grossratswahlen und auch bei dem ersten Wahlgang – Urs Hofmann holte dort mit 94'407 Stimmen am meisten Stimmen.»

Man habe davon ausgehen müssen, dass es eine Splittung in der Mitte geben werde. Wem wieiviele Stimmen zufliegen würden, sei total offen gewesen, so Chopard weiter. Er rechnet vor: «Nüchtern betrachtet hat Yvonne Feri 32% aller Stimmen geholt: Grüne und SP kommen zusammen aber auf ein Total von 26% im Grossen Rat.» Für ihn ein Zeichen, dass die Kandidatin der SP bis weit in die Mitte Stimmen holte. Kandidatin Roth hingegen kam auf 38% der Stimmen, was bei 48% Stimmanteil von SVP und FDP zeige, dass sie nur die rechten Wähler abholen konnte: «Eine Splittung der Mitte kann man nicht wegdiskutieren.»

Dorer fordert Burgherr auf, er möge sich doch bei der BDP bedanken. Darauf steigt er nicht ein, sondern sagt: «Es hätte auch anders herauskommen können. Wir gehen einfach davon aus, dass Roth überzeugen konnte.»

Für Bernhard Guhl ist es klar, warum seine Kandidatin scheiterte: «Wir konnten nicht alle Mittestimmen vereinen. Wenn SVP, SP und Grüne einfach ihre eigenen Stimmen machen, dann bliebe ein Potential von rund 40% übrig – und das hätte reichen können.» Im übrigen sei Maya Bally nicht eine explizite BDP-Kandidatin gewesen, sondern eine erfahrene Kandidatin für die gesamte Mitte.

Wem steht der Sitz zu?

Chopard kritisiert die Kandidatur von Bally ganz prinzipiell: Er fragt sich, wieso der Mitte überhaupt ein zweiter Sitz, der zuvor in den Händen von links-grün war, zustehen sollle. Guhl kontert: «Der Sitz wurde vor achte Jahren von Susanne Hochuli erobert, weil sie mit einem Glanzresultat gewählt wurde. Davor hatte die Mitte lange drei Sitze.»