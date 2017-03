Der Regierungsrat hat im Dezember 2016 nicht nur die von ihm angestrengte administrative Untersuchung abgeschlossen und als Konsequenz darauf Walter Dubler aus seinem Amt als Gemeindeammann entlassen. Er hat auch zwei Aufsichtsanzeigen von Jean-Pierre Gallati beantwortet und in beiden festgestellt, dass Dubler nicht so gehandelt hat, wie er hätte handeln sollen.

Bei seinen Anzeigen hat sich Gallati auf Akten und Fakten gestützt, über die er auch als Einwohnerrat nicht per se hat verfügen können. Es handelt sich dabei um Informationen im Zusammenhang mit einem Anstellungsvertrag. Der Regierungsrat hat dieses Faktum in seiner Antwort auf die betreffende Anzeige angesprochen. Es sei jedoch Sache des Gemeinderates Wohlen, zu eruieren, auf welchem Weg die Personalakten an Dritte gelangt seien. Der Regierungsrat selber verzichte auf weitergehende Abklärungen, der Gemeinderat werde aber «eingeladen», diese Fragen zu beantworten und allenfalls Strafanzeige zu erstatten.

Frage endgültig klären

Nach verschiedenen internen Abklärungen hat der Gemeinderat jetzt eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten eingereicht. Sie soll jetzt untersuchen, ob in diesem Fall wirklich eine Amtsgeheimnisverletzung vorliege und, wenn ja, wer diese begangen habe, erklärte Vizeammann Paul Huwiler auf Anfrage der az. Zur Wahrung der Glaubwürdigkeit von Politik und Verwaltung sei es dem Gemeinderat ein wichtiges Anliegen, diese Angelegenheit definitiv zu klären.

Zur Anzeige hat sich der Gemeinderat nicht zuletzt deshalb entschlossen, weil er in dieser Sache mehr und mehr mit Vorwürfen konfrontiert worden ist. Jetzt wird sich herausstellen, wieweit diese Verdächtigungen, denen sich vor allem auch Paul Huwiler selber seit einigen Wochen ausgesetzt sieht, tatsächlich begründet sind. Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass sie sich am Ende in Luft auflösen. Denn: Die Informationen, um die es geht, könnten ja auch von (weit) ausserhalb des Gemeindehauses zu Gallati gelangt sein.