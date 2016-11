Man sei sich bewusst, dass der Aargau einen Anteil zu dem An- und Abflugregime tragen müsse «allerdings kann es nicht sein, dass die Abflugroute vom Kanton Zürich in diesem Ausmass nun einfach in den Kanton Aargau verschoben wird», heisst es weiter.

Dieses Szenario würde drohen, weil sich kantonal niemand dagegen wehrte, in der ursprünglichen Südflug-Schneise, bei der rechten Zürichsee-Küste, jedoch schon.

«Die Gemeinden können bis am 8. Dezember beim BVU Stellung zum geplanten Regime nehmen. Der Regierungsrat hat noch keine Stossrichtung festgelegt. Der Bundesrat entscheidet im Juni 2017. Darum ist eine klare Positionierung des Kantons Aargau sehr wichtig.»

Dies findet auch der Grosse Rat. Die Motion wird mit 112 : 19 Stimmen für dringlich erklärt.