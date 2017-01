Niederwil soll für die Poststelle kämpfen

Am 30. November hat Mario Gratwohl seine Petition gestartet. Er will es nicht einfach hinnehmen, dass die Poststelle in Niederwil geschlossen werden soll. Sein Ziel war es, 100 Gleichgesinnte zu finden, die seine Petition unterschreiben – 123 sind es am Ende geworden. Nun wird die Petition an den Gemeinderat Niederwil geschickt, der innert 30 Tagen auf die Forderung antworten soll. «Mir geht es darum, den Gemeinderat dazu zu bewegen, sich bei den Gesprächen der Post einzubringen und für den Erhalt der Poststelle in Niederwil zu kämpfen», erklärt er. Denn die Post muss erst mit den umliegenden Gemeinden das Gespräch suchen, bevor sie die Poststelle Niederwil schliessen kann.

Mario Gratwohl, Geschäftsführer der Gratwohl Automobile AG in Nesselnbach, sah die Schlacht schon verloren, denn der Gemeinderat hatte vorzeitig sein Einverständnis zur Poststellenschliessung gegeben. Doch dann kam der Rüffel von PostCom. Die Post, hielt die Aufsichtsbehörde fest, habe sich nicht an die geltenden Regeln gehalten und die Nachbargemeinden nicht in ihren Entscheid einbezogen. Das müsse sie jetzt nachholen und mit Stetten, Fischbach-Göslikon und Tägerig verhandeln. «Hier will ich den Gemeinderat auffordern, sich für uns stark zu machen», so Gratwohl. «Im Falle einer Schliessung der Poststelle Niederwil wären ganz klar auch Firmen benachteiligt, die einen stattlichen Postverkehr abwickeln und auf diesen Service public angewiesen sind», sagt er.

«Derzeit kann ich nur hoffen, dass die Petition Erfolg hat, mehr kann ich im Moment nicht mehr tun.» Doch er freut sich, dass er überhaupt die Chance hatte, eine solche Petition an den Gemeinderat zu senden. «Das ist eine gute Sache, nur müsste es noch etwas bekannter werden», findet er. (aw)

Mittelschul-Übertritt gibt zu reden

Die beiden Aarauer Schülerinnen Melina Urech und Sophie Rindlisbacher wollen mit ihrer Petition erreichen, dass am Ende der Bezirkssschule der Übertritt an weiterführende Schule nicht von Kernfächern abhängig ist. Seit 2016 müssen die Aargauer Bezler nämlich sowohl in Deutsch als auch in Mathematik eine genügende Note (4,0) haben, damit sie beispielsweise an die Kanti können. Vorher war für einen prüfungsfreien Übertritt lediglich der Gesamtschnitt ausschlaggebend: 4,7 für die Kantonsschule und 4,4 für die Wirtschafts-, Informatik- und Fachmittelschule.

Mit der neuen Regelung kann jemand in allen anderen Fächern ausgezeichnete Noten haben, würde aber wegen einer ungenügenden Note in Mathe oder Deutsch nicht prüfungsfrei an eine weitergehende Schulen wechseln. Mit der Petition bitten die beiden Schülerinnen nun den Aarauer Stadtrat, sich beim Kanton dafür einzusetzen, dass diese Regelung wieder geändert wird. (nro)

«Die Passerelle hat sich bewährt»

Gut drei Wochen ist es her, seit der Laufenburger Peter Daniel seine Unterschriften-Sammlung auf dem Portal petitio.ch gestartet hat. Sein Anliegen: Die Ende September durch einen Unfall zerstörte Passerelle über die Winterthurerstrasse soll ersetzt werden. Bis gestern Abend hat die Petition 123 Unterstützer gefunden. Die Stadt wird nun in Form eines Briefes über den erfolgreichen Ausgang informiert mit der Bitte, die Petition zu beantworten. Daniel hofft, dass der Gemeinderat auf die Petition reagiert und mit Schulleitung und Elternvereinen ein Gremium bildet, um eine Lösung zu finden.

«Ich bin gerne bereit, mitzuhelfen», sagt der alt Gemeinderat. «Auf der Strasse gibt es ein enormes Verkehrsaufkommen. Die Passerelle hat sich in den vergangenen Jahren absolut bewährt.» Sie sorge unter anderem dafür, dass Kinder auf ihrem Schulweg sicher über die Strasse kämen. «Im besten Fall würde die Passerelle nicht nur ersetzt, sondern mit einem Lift auch rollstuhlgängig gemacht.» (nbo)