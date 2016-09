Heute Morgen hat das Aargauer Parlament das Sozialhilfegesetzt in Bezug auf renitente Bezüger verschärft. Zudem hat er der SP-Volksinitiative «Chancen für Kinder – zusammen gegen Familienarmut» deutlich abgelehnt. Am Nachmittag debattiert er unter anderem über die Reisen von Eritreern in die Heimat. Verfolgen Sie die weitere Debatte im Liveticker!