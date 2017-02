Co Streiff ist eine der bekanntesten Saxofonistinnen der Schweiz. Sie wurde 1959 geboren und studierte zunächst Geografie, Ethnologie und Soziologie in Zürich. Nebenbei begann Co Streiff zu musizieren und liess die Fakultät bald Fakultät bleiben. Sie bezeichnet es als "ein Crossfade zur Musik", wie sie in der Medienmitteilung vom Aargauer Kuratorium am Mittwoch zitiert wird.

Nach einer klassischen Querflöten-Ausbildung hat sie sich das Saxofon-spielen mehrheitlich selbst beigebracht. In Streiffs Fall bedeutet diese musikalische Selbstermächtigung vor allem eines: Konzentration, Beharrlichkeit, Eigensinn. Das war die Basis, um eine der erfolgreichsten Schweizer Jazz-Musikerinnen zu werden. Auch weil sie, wie die Jury betont, als Pionierin die Strukturen erst schaffen musste, in denen sich heute viele Jazzmusikerinnen bewegen.

Auf ihrer künstlerischen Suche interessiert sich Co Streiff auch für Volksmusik im Grenzbereich zum Jazz. Die monatelangen Tourneen in Europa, aber auch in Nigeria, Ghana, Benin, Namibia, Zimbabwe, Ägypten, Kuwait und in Kirgistan dokumentieren zahlreiche Tonträger. Sie erhielt diverse Auszeichnungen und Kompositionsaufträge. Sie spielt als Saxofonistin im legendären Vienna Art Orchestra, als treibende Kraft des Circus Theaters Federlos oder in zahlreichen weiteren Zusammenarbeiten mit Grössen wie Irène Schweizer oder Fred Frith.

Die Auszeichnung wird der Musikerin vom Kuatorium am 20. Mai 2017 um 13 Uhr in der Alten Reithalle in Aarau übergeben. Die Laudatio hält der Kulturjournalist Manfred Paps.