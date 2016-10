Kurt Schmid, Präsident des Aargauischen Gewerbeverbandes (AGV), zeigt sich höchst erfreut über den bisherigen Verlauf der Regierungsratswahlen. Mit Stephan Attiger (FDP) und Alex Hürzeler seien zwei bürgerliche Politiker wiedergewählt worden, welche die Ziele des AGV in der Regierung mittragen.

Auch beim neugewählten Markus Dieth (CVP) sei man überzeugt, dass er dies tun werde. Und um die bürgerliche Dominanz in der Regierung noch zu verstärken, hat der AGV-Vorstand beschlossen, im zweiten Wahlgang nun auch noch Franziska Roth (SVP) zu unterstützen. Im ersten Wahlgang hatte der AGV noch keine Wahlempfehlung für Roth abgegeben. Schmid machte an der Delegiertenversammlung in Lenzburg auch klar, was der AGV von der neuen Regierung erwartet: keine Steuer- und Gebührenerhöhungen, Reduktion der Personalausgaben, umfassende Verzichtsplanung.