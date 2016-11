Rita Kalt hat es nicht einfach gehabt im Leben – mehrere Krebserkrankungen plagten sie. Und dann war da noch der Tod ihrer Tochter Ilona (†16). Auch sie war an Krebs erkrankt. «Sie hat jede Weihnachten riesige Freude an Geschenken gehabt», erzählt Rita Kalt am Telefon.

Rita Kalt wohnt in Leuggern, ist verheiratet und Mutter von drei weiteren Kindern.

Tochter Illona hatte so grosse Freude an der Bescherung, dass Rita Kalt das Glück weiterschenken will. Sie hat deshalb die Aktion «Weihnachten für Kinder» ins Leben gerufen. Ihr Ziel: Kinder in der Schweiz aus armen Verhältnissen werden von jenen beschenkt, denen es besser geht.

Die Aktion funktioniert so: Wenig begüterte Mütter können sich auf der Facebook-Seite von Rita Kalt melden, wenn sie sich kein Weihnachtsgeschenk für ihre Kinder leisten können. Auf dieser Seite können sich auch Personen melden, die Kinder gerne beschenken möchten und damit Christkindli spielen wollen. Rita Kalt vermittelt.