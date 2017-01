Die Hilfsgüter sind für Flüchtlingslager in syrischen Grenzgebieten bestimmt. Warum fehlendes Schmelzwasser den Transport verzögert.

Die gegenwärtig kalten Wintertemperaturen erschweren nicht nur den Menschen in Flüchtlingslagern das Leben, sondern den Helfern in der Schweiz auch ein Stück weit die Arbeit. Denn: Bereits heute hätte ein erster Container von «Volunteers for Humanity» mit Kisten voller Winterkleidern und anderen wichtigen Hilfsgütern in Schöftland beladen werden sollen. Dieser Zeitplan musste allerdings der Kälte wegen angepasst werden. Denn: Die Container werden mit dem Lastwagen nach Basel gebracht und dort auf ein Transportschiff verladen. Von dort aus führt die Reise via Rotterdam in den türkischen Hafen von Mersin nah der syrischen Grenze.

Doch: Weil zurzeit kein Schmelzwasser in den Rhein fliesst, ist der Pegelstand aktuell so tief, dass die Transportschiffe nur mit der halben Last beladen werden können, um ein Auflaufen zu verhindern. Die Container stauen sich deshalb in Basel. Die Problemzone im Rheinpegel liegt dabei nicht in den Schweizerischen Rheinhäfen, sondern weiter flussabwärts, wie Rheinhäfen-Sprecher Daniel Kofmel gegenüber der «Nordwestschweiz» erklärte.

Neue Dimension erreicht

Als neuer Ladetermin wurden nun Montag und Dienstag nächster Woche bestätigt. Von Mersin aus wird voraussichtlich ein Container in ein türkisches Flüchtlingslager (Gaziantep), einer in ein syrisches (Idlib oder Latakia) und einer ins grosse jordanische Camp (Zaatari) geschickt. Aufgrund der Sicherheitslage können die Aargauer die Container nicht bis zum Bestimmungsort begleiten – sie sind dafür auf eine Partnerorganisation vor Ort angewiesen. Entsprechende Kontakte wurden frühzeitig geknüpft.

Ein Container mit medizinischer Hilfe verliess den Aargau bereits vor anderthalb Wochen. Er dürfte Mitte Februar in Mersin ankommen. Die Erfahrungen daraus werden Marit Neukomm und ihr Team für die Transporte von nächster Woche nutzen – denn in dieser Dimension sind Menge und Koordination neu für sie. Alle bisherigen Transporte fuhren sie selber mit Lastwagen in den Balkan. (rio)