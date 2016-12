Die 33-jährige Marit Neukomm aus Oberentfelden wurde im November für ihr Engagement in der Flüchtlingshilfe zur «Aargauerin des Jahres» gewählt.

Nachdem Sie einen Lastwagen-Konvoi an die serbisch-ungarische Grenze begleiten durfte, setzte sie eine öffentliche Nachricht auf dem sozialen Netzwerk «Facebook» ab. Dieser erhielt erstaunlich viel Zuspruch, so dass Neukomm das Hilfswerk «Volunteers for Humanity» gründete.

Seither sammelt die zweifache Mutter und Sportlehrerin Kleider und andere Hilfsgüter in der Schweiz. Neukomm kann zwar nicht jeden Hilfstransport persönlich begleiten, doch sie leistete in diesem Jahr einige Hilfseinsätze in den Krisengebieten Europas.

Nicht jeder Person kann geholfen werden

Im «TalkTäglich» auf «Tele M1» spricht Neukomm an der Seite von Michael Räber, der den Prix Courage für sein Engagement in Griechenland erhielt.

Die aktuellen Ereignisse aus Ost-Aleppo erschüttern die Aargauerin des Jahres: «Ich habe vor zwei Tagen schreckliche Bilder und Videos gesehen. Davon musste ich mich erst einmal drei Stunden erholen.»

Sie wisse, dass sie nicht jeder Person helfen könne, die vom Krieg in Syrien flieht. «Aber schon nur wenn jemand ein sauberes Paar Schuhe von uns erhält, hat sich der Einsatz gelohnt», sagt Neukomm.