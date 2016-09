Während der Rega-Heli im Berner Oberland gleich zwei Ski-Tourenfahrer nacheinander aus einem Gletscher bergen muss, fährt die Aargauer Flight Nurse Yvonne Horisberger mit dem Töff aus Reitnau zur Rega-Basis am Flughafen Zürich.

In Athen wird heute ein Frühchen abgeholt: Das Baby kam in der 32. Schwangerschaftswoche zur Welt. «Wenn man selber Kinder hat, kann man mit den Eltern gut mitfühlen, was sie momentan durchmachen», sagt Jet-Pilot Philipp Simmen.