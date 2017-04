Der Aargau ist der Energiekanton der Schweiz. In keinem anderen Kanton wird so viel Strom produziert. Zur Energiestrategie 2050 gehört, dass die AKW, wenn sie dereinst abgeschaltet werden, mit Sparen, Effizienzgewinnen, mehr Wasserkraft, erneuerbaren Energien und verbesserter Speicherung kompensiert werden sollen.

Für den Aargau, wo drei der fünf Schweizer AKW stehen, eine besondere Herausforderung. Die Energiedebatte verläuft hier denn auch anders als in anderen Kantonen. Zwar wird wie auf nationaler auch auf kantonaler Ebene ein Ja von SP, Grünen, EVP, GLP, BDP und CVP resultieren. Die Gewerkschaften sind klar dafür. Die SVP behandelt die Energiegesetz-Vorlage am Parteitag vom 26. April kontradiktorisch. Das klare Nein ist aber absehbar. Bereits deutlich Nein hat die FDP am Donnerstagabend gesagt.