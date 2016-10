Bei der Lektüre der neusten Publikation des Zentrums für Demokratie (ZDA) wähnt man sich mitten im aktuellen Aargauer Regierungswahlkampf. Daniel Bochsler und Karima S. Bousbah haben in einer Studie Wahlkämpfe in Kantonsregierungen in der ganzen Schweiz zwischen 1970 und 2011 analysiert. Darin kommen die beiden zum Schluss, dass der Wettbewerb unter den Parteien stark zugenommen hat.

Früher gab es oftmals noch Wahlen – insbesondere auch im Aargau –, so Daniel Bochsler, «wo nur so viele Kandidaten antraten, wie Sitze frei sind» (vgl. Kontext). Heute gebe es so viele Kampfkandidaturen, dass die Lage fast schon unübersichtlich wird. Das trifft auf die Situation im Aargau absolut zu: 14 Kandidierende bewerben sich um 5 Regierungssitze bei den Wahlen vom 23. Oktober.

Basis folgt Parteispitze nicht mehr

Früher sind die bürgerlichen Parteien oft als gemeinsamer Block aufgetreten und haben Wahlen und Sachfragen abgesprochen. Bei Sachthemen wie bei den Steuern funktioniert dies von Fall zu Fall auch heute noch, bei Regierungswahlen aber nicht mehr. Bochsler: «Die Bürgerlichen sprachen sich für die meisten Sitze ab und liessen einen Sitz für die SP. Das nannte sich ‹freiwilliger Proporz›. Heute können sich die bürgerlichen Parteien nicht mehr zusammenfinden, und wenn die Parteispitzen es versuchen, dann folgt ihnen die Basis nicht.»

Auch dafür gibt es im aktuellen Wahlkampf ein verblüffendes Beispiel: Die SVP beansprucht den frei werdenden Sitz von Susanne Hochuli (Grüne) als grösste Partei für sich. Doch laut der letzte Woche durchgeführten und diese Woche publizierten az-Umfrage setzen Sympathisantinnen und Sympathisanten von CVP und FDP derzeit eher auf SP-Kandidatin Yvonne Feri als auf SVP-Kandidatin Franziska Roth. Für Bochsler keine Überraschung: «CVP- oder FDP-Wähler stimmen nicht für SVP-Kandidaten, und umgekehrt. Entsprechend funktionieren die Bündnisse nicht mehr.»