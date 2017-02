In der Stadt Bern soll demnächst das zweite Männerhaus der Schweiz seine Türen öffnen. Das hat der Aargauer Verein ZwüscheHalt am Dienstag bekanntgegeben. Er betreibt seit 2009 ein Schutzhaus für gewaltbetroffene Männer im Kanton Aargau und will nun expandieren.

Die Nachfrage steige stetig, teilte der Verein in einem Communiqué mit. Im Aargauer Haus im Suhrental finden Männer und Väter mit ihren Kindern Unterschlupf, Schutz und Ruhe. Nun sucht die Institution ein Haus oder eine Wohnung mit 4,5 bis 6 Zimmern in der Stadt Bern. Auch in Luzern gibt es Pläne für ein Männerhaus.

Jedes vierte Opfer ist männlich

"Männer werden meist nur als Täter genannt, obwohl die offiziellen Opferzahlen der Polizeikriminalstatistik eine andere Sprache sprechen", schreibt der Verein. "Jedes vierte Opfer ist männlich. Die Dunkelziffer wird von Experten als sehr hoch eingeschätzt."

Männliche Opfer von Gewalt seien immer noch ein gesellschaftliches Tabu. "Wenn Betroffene sich outen, werden sie häufig belächelt", erklärte Vereinspräsident Oliver Hunziker in der Pressemitteilung.

Das Angebot des Männerhauses richtet sich an Männer, die physisch, psychisch oder sexuell misshandelt wurden oder die von ihren Familienangehörigen bedroht oder stark kontrolliert werden. Das Haus soll auch Zuflucht bieten für Männer, die nach einer Auseinandersetzung die gemeinsame Wohnung verlassen wollen oder müssen, etwa im Zug einer polizeilichen Wegweisung. (sda/cze)