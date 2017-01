Volumen bolzen Finanzinstitute vor allem bei den Hypotheken. Sie auch?

Nein. Im Hypothekarbereich wachsen wir gewollt weniger stark als der Markt.

Weil er überhitzt ist und eine Blase platzen könnte?

Wir haben nie von einer Blase gesprochen. Käufer eines selbstbewohnten Eigenheims setzen alles daran, dieses nicht verkaufen zu müssen. Daher ist es nicht sehr problematisch, wenn jemand dafür einen tendenziell zu hohen Preis zahlt.

Auch dann nicht, wenn sich der Besitzer von seiner Frau trennt?

Sie erwähnen einen wichtigen Punkt: Sanierungsfälle im Privatkundengeschäft fallen heute genau darum an. Ohne Scheidungen benötigten wir unsere Sanierungsspezialisten im Recovery praktisch nicht mehr.

Wollen Sie also wie die Raiffeisen Gruppe auch Kunden Hypotheken gewähren, welche die aktuell gültigen Tragbarkeitsregeln nicht erfüllen?

Das tun wir in geringem Umfang bereits heute. Dann verlangen wir aber eine höhere Amortisation des Kredits, damit die geltenden Regeln innerhalb einer bestimmten Zeit wieder eingehalten werden. Im grossen Stil so stark zu wachsen, um unsere Erträge zu schützen, wäre heikel. Mit einem solchen Marketinggag heizt man nur die Preise weiter an.

Wie beurteilen Sie, dass schweizweit mittlerweile 18 Prozent der Käufer Eigentumswohnungen vermieten?

Im jetzigen Zeitpunkt rate ich Kunden ab, erstmals in Mietwohnungen zu investieren. Da sind wir bei der Finanzierung sehr zurückhaltend. Sonst heisst es wieder, die Banken hätten diese Kunden nicht gewarnt. Käufer, die sich in diesem Segment nicht auskennen, riskieren, später einen Privatkonkurs zu erleiden. Aktuell befinden sich die Leerstandsquoten im Mietwohnungssektor in mehreren Aargauer Gemeinden auf Rekordhöhe. Dazu kommt: In Brugg, dem Suhren-, Wynen- oder Seetal wird weiter sehr viel gebaut. Hier wird es warm. Das macht mir Angst.

Wie alle Inlandbanken wollen Sie Ihre Erträge mit Firmenkunden steigern, indem sie diese möglichst umfassend betreuen. Warum bringt Ihnen dies mehr als der Konkurrenz?

Uns auf die Akquisition von Unternehmern zu konzentrieren, war eine meiner ersten Initiativen, die ich hier lanciert habe. Unternehmer generieren Geld, beispielsweise Löhne und Dividenden, oder verkaufen irgendwann ihre Firma. Dabei bieten wir Hand, solche Nachfolgelösungen zu finanzieren. Im Fall einer solchen Nachfolgeregelung werden möglicherweise Familienmitglieder ausbezahlt. Diese Gelder wollen wir ebenso betreuen wie diejenigen der Firma.