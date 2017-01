16 Anschläge im vergangenen Jahr

Nachdem sie von der schrecklichen Tat erfahren hat, versucht sie sofort ihre Verwandten und Bekannten in Istanbul zu kontaktieren. 16 Anschläge haben die Türkei im vergangenen Jahr getroffen – eine beunruhigende Anzahl. Obwohl sie seit Jahren in der Schweiz lebt, führt sie dennoch ein Leben in ständiger Angst. «Es beeinflusst unser Leben hier in der Schweiz sehr, was in unserem Herkunftsland passiert ist», sagt sie. Solche Nachrichten beeinträchtigen auch ihren Alltag. Es nehme ihr einen Teil ihrer Lebensfreude weg und das habe sie satt.

Auch das Leben in ihrer alten Heimat wurde durch den Terror und die Angst davor beeinflusst. Laut Medien waren in der Silvesternacht rund 17'000 Polizisten in Istanbul im Einsatz. Trotzdem konnte der schlimme Anschlag nicht verhindert werden.