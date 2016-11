Zu wenig Frauen, zu hohe Beiträge?

Der frühere Präsident des AGB, Regierungsrat Urs Hofmann, sagte im Anschluss an die Gründungsversammlung: "Im Aargau ist es nicht so, dass die Arbeitnehmerorganisation in der Politik bestimmend sind, sondern alles daran setzen müssen, gehört zu werden."

Es sei wesentlich, dass man wahrgenommen werde. Das sei am besten möglich, wenn man sich zusammenschliesse und eine kräftige Stimme erheben könne.

"Ich hoffe, dass Arbeit Aargau den Kanton auf dem Weg in die Zukunft unterstützen und einer Politik, die nur noch abbauen, zu Boden reissen und aus ideologischen Gründen nur noch sparen will, die Stirne bieten wird", sagte Hofmann weiter.

Zu reden gab an der Gründungsversammlung auch, dass zu wenig Frauen im Vorstand vertreten seien, und ob der Mitgliederbeitrag von 5.50 Franken pro Jahr akzeptabel sei.