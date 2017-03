105,4 Millionen Franken beträgt das Defizit des Kantons Aargau für das vergangene Jahr. Das rekordhohe Minus erzürnt die Aargauer Parteien. Was die Ursachen angeht, gehen die Meinungen weit auseinander.

Die SVP schreibt in einer Mitteilung, Effizienzsteigerung und Verzicht seien nun angebracht, Altlasten müssten getilgt werden. Diese aufzuschieben sei "ein Verrat an unseren Kindern".

Die SVP hat auch gleich eine Liste erstellt mit konkreten Sparvorschlägen. Darin finden sich primär bekannte Forderungen wie eine massive Personalreduktion in den Departementsstäben, der Verzicht auf Hightech Aargau und das E-Voting-System oder die Abkehr von "nutzlosen" Dokumenten wie dem Kulturbericht. Die SVP fordert aber auch, dass bei Kantonsangestellten die Gehälter von über 100'000 Franken gekürzt werden und die gesamte Lohnstruktur überprüft wird.

Auch die Schulen müssen ihren Sparbeitrag leisten, wenn es nach der SVP geht. Grössere Klassen und weniger Heilpädagogen, Logopäden und Psychologen sollen kostensenkend wirken. Ausserdem postuliert die Rechtspartei den Abbau von Fachstellen wie jenen für Gleichstellung, Alter oder Integration.

Grüne befürchten massive Steuererhöhungen

Anderer Meinung sind die Grünen: Das Problem liege bei den Einnahmen, nicht bei den Ausgaben. Sie schreiben in ihrem Communiqué von einer "völlig verfehlten Finanzpolitik". Sie machen die Steuersenkungen in den Jahren vor 2014 für das Loch in der Kantonskasse verantwortlich. Darum müsse man sich entweder von wesentlichen Leistungen des Staates verabschieden oder die Steuern massiv erhöhen.

Die Grünen befürchten jetzt einen "massiven Abbau", insbesondere in den Bereichen Umwelt, Kultur und bei der Bildung. Verantwortlich für diese Misere sei die bürgerliche Mehrheit im Kanton. (mwa)