Von den letzte Woche vorgestellten Massnahmen zur Sanierung des Finanzhaushalts sind auch die Kantonsspitäler Aarau und Baden betroffen. Das Departement Gesundheit und Soziales griff in die Tarifverhandlungen mit den Krankenversicherern ein. Es seien Verträge mit Arbeitstarifen erreicht worden, die «erheblich unter den bisherigen liegen». Konkret soll das Kantonsbudget dadurch in den kommenden vier Jahren um 3 bis 4,5 Millionen entlastet werden, was aber natürlich auf das Ergebnis der Spitäler drückt. Dennoch will der Kanton als Eigentümer gleichzeitig mehr Geld aus seinen Spitälern herausholen: Sie sollen neu 30 statt 20 Prozent eines allfälligen Gewinns oder 1,5 Prozent des Aktienkapitals als Dividende abliefern. Mit der bisherigen Ausschüttungsregel wären in den nächsten vier Jahren jeweils 2,3 Millionen Dividenden budgetiert worden, jetzt sind es 6,9 Millionen. Die Spitäler werden damit also jährlich 4,6 Millionen Franken weniger Reserven zurücklegen können. Dafür streicht der Kanton auch noch eine Million Beiträge an (alle) Spitäler für gemeinwirtschaftliche Leistungen, die nicht mit den Tarifen verrechnet werden können.

Anspruchsvolle Vorgaben

Das sind harte Bedingungen. Das Kantonsspital Baden erzielte im vergangenen Jahr zwar einen Gewinn von 21 Millionen, was über den Erwartungen des Kantons als Eigner für die kommenden Jahre lag. Das Kantonsspital Aarau hingegen schaffte es mit einem Überschuss von 2 Millionen nur knapp überhaupt zurück in die Gewinnzone, nachdem es 2014 einen Verlust von über 30 Millionen eingefahren hatte. Und dies in einer Zeit, wo Investitionen von mehreren 100 Millionen Franken zu finanzieren sind. Nach seiner eigenen Definition wäre das Kantonsspital Aarau, von dem der Regierungsrat eine höhere Dividendenausschüttung erwartet, heute nicht kreditwürdig. «Eine angemessene nachhaltige Finanzierungsfähigkeit gilt für Spitäler der Akutsomatik aufgrund eines langfristigen Businessplans mit einer Ebitda-Marge von 10 Prozent als erfüllt», schreibt der Regierungsrat in der Beantwortung eines Vorstosses im Grossen Rat. Die Ebitda-Marge ist das Verhältnis des Gewinns vor Zinsen und Abschreibungen zum Umsatz. Sie lag beim Kantonsspital Aarau letztes Jahr bei unter 6 Prozent, Baden erreichte gerade die geforderten 10 Prozent. Wenn weiter auf die Tarife gedrückt und gleichzeitig höhere Ablieferungen an den Kanton verlangt werden, dürfte es also für beide Häuser – vorsichtig ausgedrückt – anspruchsvoll werden.

Wie realistisch die Vorgaben sind, wird sich weisen. Auf jeden Fall zeigen sie exemplarisch das Dilemma, in dem der Kanton in seiner Mehrfachrolle als Mitfinanzierer der Spitalkosten, Spitaleigentümer und Genehmigungsinstanz für die Spitaltarife steckt. Hier setzt das am Dienstag vom Grossen Rat überwiesene FDP-Postulat an: Der Regierungsrat soll in einem Bericht Wege für eine Entflechtung dieser Interessenskonflikte aufzeigen, dabei soll auch der Verkauf der Spitäler an private Betreiber zur Diskussion gestellt werden. (Urs Moser)