Mit 240'000 Franken rechnen kann das Konzertprojekt "Beinfreiheit" von Chaarts in Boswil in der Saison 2016/17, wie die Aargauer Staatskanzlei am Dienstag mitteilte.

Die geplante Sonderausstellung "Film loves Art, Art loves Film" im Aargauer Kunsthaus wird mit 150'000 Franken unterstützt. Gleich viel Geld erhält das Cirqu'Aarau Festival in der Kantonshauptstadt. Die Alte Reithalle und das Kasernenareal werden im Juni 2017 während zehn Tagen zum Schauplatz von 30 Aufführungen.

