«Ganz und gar nicht in Ordnung»

Mit ihrer Verschwiegenheit erreiche die Post genau das Gegenteil, kritisiert Elisabeth Burgener. Die Co-Präsidentin und Grossrätin der SP sagt, sie erhalte fast täglich Anrufe von besorgten Gemeindevertretern. Burgeners Hauptkritik bezieht sich auf die «sehr schlechte Informationsarbeit» der Post. «Dass sie keine Liste mit den gefährdeten Standorten öffentlich macht, ist ganz und gar nicht in Ordnung.» Burgener befürchtet, dass der ländliche Kanton Aargau besonders hart von den Abbauplänen betroffen sein könnte. Dass die Post ersatzlose Schliessungen vermeiden will und stattdessen auf Alternativen wie Postagenturen oder Hausservice setzen will, ist für sie ein schwacher Trost. «Eine Agentur in einem Dorfladen ist kein gleichwertiger Ersatz.» So seien dort etwa Einzahlungen, Kontoeröffnungen oder Massenversand nicht möglich.

Bedenken scheint auch der Regierungsrat zu haben. Er warnt vor der Gefahr, dass betriebswirtschaftliche Interessen der Post einseitig in die Beurteilung einfliessen. Aus der Beantwortung des Postulats geht zudem hervor, dass die Regierung mit der ihr vorgelegten Liste der zu überprüfenden Standorte nicht zufrieden ist: Es seien Gemeinden aufgeführt, «denen im regionalen Kontext eine gewisse Zentrumsfunktion zukommt und in denen sich schon heute noch die einzige Poststelle der Region befindet».