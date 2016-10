Wer sich heute die Logos der 75 reformierten Kirchgemeinden im Aargau anschaut, stellt eine kreative Vielfalt fest. Da findet man originelle typografische Lösungen, die zum Teil schon ziemlich in die Jahre gekommen sind; und man stösst auf zahlreiche Symbole aller Art: Der Hahn kommt vor, aber auch Kreuze, Kelche, die Friedenstaube, Kirchtürme aller Art, Sonnen oder auch nicht deutlich erkennbare Stilisierungen. Dem grafischen Gestaltungswillen waren bisher keine Grenzen gesetzt. Doch das soll sich nun ändern.

Ein Logo für alle

Der Kirchenrat möchte ein einheitliches, gemeinsames Erscheinungsbild in der Landeskirche und in allen Aargauer Kirchgemeinden einführen. Dazu gehören verbindliche Vorgaben und gemeinsame Elemente für das Logo. Das neue, einheitliche und gemeinsame Erscheinungsbild soll der kreativen Logo-Vielfalt in den einzelnen Kirchgemeinden definitiv ein Ende setzen.

Doch wozu braucht es ein neues Erscheinungsbild? «Viele Reformierte nehmen die Kirche nur noch am Rand wahr», erklärt Frank Worbs, Kommunikationsleiter der reformierten Landeskirche. Mit einem einheitlichen Auftritt sollen Mitglieder und Öffentlichkeit besser erkennen können, was alles zur «Reformierten Kirche» gehört und von ihr angeboten wird. Zum Beispiel soll, wer an einen andern Ort zügelt, seine Kirche auf Anhieb wiedererkennen können und sich schneller am neuen Ort zu Hause fühlen.

Das leuchtet ein: Unternehmen mit Filialen an verschiedenen Orten treten überall mit dem gleichen Erscheinungsbild auf. So wäre es undenkbar, dass etwa jede Migrosfiliale im Aargau ein anderes Logo hat. Dieser Vergleich hinke zwar etwas, sagt Worbs, aber er sei sicher nicht falsch. Es gehe vor allem darum, dass die reformierte Kirche vermehrt noch als Einheit wahrgenommen werde.

Über die Einführung des neuen Erscheinungsbildes entscheidet die Synode am 16. November. Daraufhin soll in Zusammenarbeit mit den Kirchgemeinden und abgestimmt auf bewährte reformierte Markenkonzepte ein Konzept für ein neues Erscheinungsbild entstehen, selbstverständlich mit einem Handbuch, das Anwendungen und Regeln erklärt. Die Kirchgemeinden sollen dann sechs Jahre lang Zeit haben, das neue Erscheinungsbild einzuführen.

«Evangelisch» verschwindet

Zwei Änderungen fallen dabei besonders auf. Neu wird es einen verbindlichen Text geben: Auf allen Ebenen und in allen Kirchgemeinden muss der Name «Reformierte Kirche» und dazu der entsprechende Ortsname verwendet werden. Es wird also grundsätzlich nur noch von der «Reformierten Kirche» gesprochen; die Bezeichnung «Kirchgemeinde» gibt es auf der kommunikativen Ebene nicht mehr; an den juristischen Bezeichnungen hingegen ändert sich nichts.

Die Kirchgemeinden werden bei der Einführung des neuen Erscheinungsbildes von den landeskirchlichen Diensten unterstützt. Sie erhalten kostenlos alle grafischen Vorlagen, angepasst auf ihren eigenen Namen. Nur die individuellen Erweiterungen und Anpassungen sowie die Umsetzung bei Beschriftungen und Schildern müssen sie selber finanzieren.

Die zweite Änderung betrifft den Begriff «evangelisch». Er wird künftig generell weggelassen. Von den 75 reformierten Kirchgemeinden im Aargau nennen sich heute nur noch 11 «evangelisch-reformiert». Sie müssen also ihren Namen ändern.