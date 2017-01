Das neue Jahr begann für viele Polizisten in der Schweiz alles andere als friedlich. In Zürich kam es in der Silvesternacht im Hauptbahnhof zu mehreren aggressiven Schlägereien, in die die Polizei eingreifen musste. Mehrere Polizistinnen und Polizisten wurden auf dem Zürcher Kanzleiareal mit Flaschen und Feuerwerkskörpern angegriffen. Am 3. Januar schoss ein Mann in Rehetobel AR bei einer Hausdurchsuchung zwei Polizisten an und verletzte sie schwer. Später beging der Schütze Selbstmord. (AF.)