Die Freisinnigen, die Sozialdemokraten, CVP, Grüne, Grünliberale, BDB und EVP: Alle ausser der SVP bekennen sich im Aargau ganz klar zur erleichterten Einbürgerung junger Ausländerinnen und Ausländer, deren Grosseltern schon in die Schweiz zogen oder sogar hier geboren wurden. Sie haben sich im Komitee «Ja zur dritten Generation» zusammengeschlossen. Alle sachlichen Argumente würden gegen die Burka-Kampagne der SVP sprechen, erklärte GLP-Nationalrat Beat Flach gestern stellvertretend für die breite Parteien-Allianz vor den Medien.

Was die Vertreter des Aargauer Pro-Komitees betonen: Erleichtert heisst nicht automatisch. Auf ein erleichtertes Verfahren hat nur Anspruch, wer in der Schweiz geboren wurde und das Einbürgerungsgesuch vor Vollendung des 25. Altersjahrs stellt. Mindestens ein Elternteil muss eine Niederlassungsbewilligung in der Schweiz erworben und sich mindestens zehn Jahre hier aufgehalten und mindestens fünf Jahre hier zur Schule gegangen sein. Und auch schon mindestens ein Grosselternteil muss in der Schweiz geboren worden sein oder hier ein Aufenthaltsrecht erworben haben. Die Abstimmungsvorlage vom 12. Februar sei keine Zwängerei, sondern eine Antwort auf den Volksentscheid von 2004, als eine ähnliche Vorlage scheiterte, so CVP-Präsidentin Marianne Binder. Es sei störend, dass den Stimmbürgern in der Kampagne der Gegner falsche Tatsachen vorgegaukelt würden.