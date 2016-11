So lehnte das Parlament bei der Beratung des Budgets 2017 eine Reduktionen der Stundentafel in der Primarschule und Oberstufe ab. Auch eine Verringerung der ungebundenen Lektionen in der Primarschule wurde verworfen.

Eine Mehrheit des Grossen Rates stellte sich auf den Standpunkt, dass mittlerweile genug gespart sei in der Volksschule. Mit Stichentscheid des Parlamentspräsidenten Marco Hardmeier (SP) leistet der Kanton weiterhin Beiträge von 160'000 Franken an die Kinder- und Jugendförderung.