Auf dem Pausenplatz in Egerkingen SO darf nur Deutsch gesprochen werden. Schüler, die sich nicht an diesen Deutschbefehl halten, werden zu einem Sprachkurs verdonnert oder gebüsst. Mit dieser Anordnung hat Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi (FDP) letzte Woche landesweit für Aufsehen gesorgt. Bereits hat der Solothurner SVP-Nationalrat Walter Wobmann einen Vorstoss für ein gesamtschweizerisches Deutsch- Obligatorium an Schulen angekündigt.

Elisabeth Abbassi, Präsidentin des Aargauischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes, schüttelt darüber den Kopf. «Das finde ich abstrus und ziemlich dumm. Wie sollen Kinder, die erst seit kurzem in der Schweiz wohnen, diese Vorgabe einhalten?» Fehlbaren einen Deutschkurs zu verordnen, sei gleich doppelt kontraproduktiv: «Einerseits bringen die wenigen Lektionen, wie in Egerkingen vorgesehen, für die Sprachkenntnisse nichts, andererseits ist es absurd, jemanden zur Strafe in einen Sprachkurs zu schicken.»

Keine Deutschbefehle im Aargau

Abbassi kennt keine vergleichbaren Fälle im Aargau – «und zum Glück auch keine solchen Strafregelungen für die Umgangssprache auf Pausenplätzen von Schulen». Dennoch setzt sie sich dafür ein, dass Kinder auf dem Pausenplatz Deutsch sprechen. Allerdings nicht mit einer Strafandrohung in der Schulordnung, sondern im Gespräch mit den Jugendlichen.

«Ich erkläre ihnen, dass es unanständig ist, extra in einer Sprache zu sprechen, die von den andern nicht verstanden wird und diese damit automatisch ausschliesst», sagt Abbassi, die in Möriken-Wildegg als Schulleiterin tätig ist. «Ich mache den Jugendlichen klar, dass dies leicht zu Missverständnissen führen kann, wenn eine Gruppe zum Beispiel über einen Witz lacht, und die andern Schülerinnen oder Schüler das Gefühl haben, sie würden ausgelacht, nur weil sie nicht verstehen, worüber die Gruppe lacht.» Meist würden die fremdsprachigen Jugendlichen dies gut verstehen und dann Deutsch sprechen.

Diana Sahrai, Professorin für Soziales Lernen unter erschwerten Bedingungen an der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz, sagte gegenüber der «Schweiz am Sonn- tag» dazu: «Die Frage in diesem Kontext ist, inwieweit ein generelles Verbot von Fremdsprachen diese Art von Mobbing tatsächlich verhindert.» Letztlich komme es nicht darauf an, in welcher Sprache ein Kind ausgegrenzt werde, die Ausgrenzung als solche sei ein Problem. «Und es macht auch keinen Unterschied, ob Mobbing durch Kindern mit oder ohne Migrationshintergrund stattfindet», sagte Sahrai.