Man wolle zeigen, was die Kirche alles sei und sein könne, hiess es am Mittwoch an einer Medienkonferenz der Reformierten Landeskirche Aargau und der Römisch-Katholischen Landeskirche Aargau.

400 Events

Die Landeskirchen möchten mit dem Anlass auch Menschen ansprechen, die länger keine Begegnung mit der Kirche hatten. Diese Nacht sei ein kulturelles, spirituelles Highlight und ökumenisches Angebot der Landeskirchen. Die 80 Kirchgemeinden organisieren knapp 400 Events.

www.langenachtderkirchen.ch