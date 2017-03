Moser ist auch Stellvertreter des Leiters Finanzen. Moser tritt die Nachfolger von Peter Reimann an, der nach 27 Jahren Arbeit beim Kanton Ende Juni in Pension geht. Das teilte die Aargauer Staatskanzlei am Freitag mit.

Die Abteilung Finanzen gilt als Rückgrat der Kantonsverwaltung. Sie ist die zentrale Verwaltungsstelle bei der Steuerung des Finanzhaushalts von 5,2 Milliarden Franken.

Zu den Aufgaben der Abteilung gehören unter anderem die Koordination und Erstellung des Aufgaben- und Finanzplans mit Budget, des Jahresberichts und der Staatsrechnung sowie der Finanzcontrollings für alle Geschäfte des Regierungsrats.