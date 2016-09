«Ich bin parteilos, 50 und ledig.» So stellte sich Hans-Ulrich Schär, Gemeindeammann von Aarburg, vor an der Veranstaltung «Milizorganisation der Aargauer Gemeindeexekutiven: Wie wird das Gemeinderatsamt attraktiver?». Schär hatte die Aufgabe, das Geschäftsleitungs-Modell vorzustellen, welches Aarburg vor rund sieben Jahren eingeführt hatte. Der Zivilstand ledig sei nicht unwichtig in diesem Zusammenhang, sagt Schär. «Hätte ich eine Familie, wäre das schwierig mit dem Aufwand des Amtes vereinbar.» Offiziell hat Schär ein 20-Prozent-Amt als Gemeindeammann. Dafür erhält er 40 000 Franken im Jahr. Effektiv arbeite er aber 50 bis 60 Prozent als Ammann. Schär ist beruflich zudem 80 Prozent in einer Beraterfirma tätig.

Die Einführung des Geschäftsleitungsmodells habe seine Arbeit erleichtert und die Resultate verbessert. Im diesem neuen Modell delegiert der Gesamtgemeinderat die operative Führung der Verwaltung an eine Geschäftsleitung. Der Gemeinderat selber kümmert sich dafür intensiver um Strategie, Gesetze und deren Vollzug sowie die Kommunikation, vor allem mit den Bürgern. Die Umstellung der Organisation sei nicht ohne Turbulenzen gegangen, aber sie habe sich bewährt, so Schär. Ein Gemeindeammann, der dieses Modell einführen wolle, müsse bereit sein, Verantwortung abzugeben. Das falle erfahrungsgemäss nicht allen leicht.

Herkömmlich liegt die strategische und operative Führung in einer Hand, jener des Gesamtgemeinderates. Vor allem bei sehr kleinen Gemeinden ist das auch heute noch das bewährte Modell. Je grösser allerdings Verwaltung und Aufgaben, desto schneller kommen Gemeinderäte an den Anschlag.

Diese Erfahrung hat auch Bernadette Kern gemacht. Sie ist Gemeinderätin in Möhlin und dort zuständig für Bildung und Soziales. Auch sie profitiere von der Umstellung auf das Geschäftsleitungs-Modell. Sie habe mehr Zeit für komplexe Geschäfte, die Arbeit im Gemeinderat sei effizienter geworden, es gebe weniger Doppelspurigkeiten. Dem Trend in Richtung Geschäftsleitungs-Modell folgt auch Wohlen, mit über 15 000 Einwohnern die viertgrösste Aargauer Gemeinde. Das Modell soll vom Gemeinderat in Kürze verabschiedet werden. Damit würde mit Wahrscheinlichkeit auch das Pensum des Ammann-Amtes reduziert, das in Wohlen noch mit 100 Prozent dotiert ist.