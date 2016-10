Heinz Steinmann gab nicht auf. Er nahm das Gesetz selber in die Hand und installierte im Rohrerwald eine Infrarot-Kamera. Für diese zahlte er 300 Franken aus dem eigenen Sack. Steinmann wollte beweisen: Die Überwachung klappt mit wenig Aufwand. Der Beweis war schnell da: Täglich erwischte er drei Abfallsünder. Zwei Wochen lang. Kamera und Fotos brachte er beim Baudepartment vorbei. Als Geschenk. Doch Polizei und Kanton blieben hart: Es gibt keine Kameras im Rohrerwald, die Fotos wurden nicht ausgewertet. Die Aktion war illegal.

Inzwischen war Heinz Steinmann landesweit bekannt als Güsel-Sheriff.

Keine Abfallkübel entfernt

Heinz Steinmann hatte trotzdem Erfolg. Der Kanton entfernte damals versuchsweise alle Abfallkübel im Rohrerwald. Einen Monat später waren die Rastplätze immer noch sauber. «Ich habe auf gut Berndeutsch gesagt eine huere Fröid», jubelte der Güsel-Sheriff. Was ihn noch mehr freute: Der Kanton kündigt weitere Schritte an: «Wenn die Erfahrungen gut bleiben, werden wir an anderen Standorten Kübel abmontieren und schauen, ob wir ähnliche Erfolge erzielen», sagte Dominik Studer, Leiter Unterhalt im Baudepartement, im April 2015 gegenüber Tele M1.

Passiert ist kaum etwas. Der Kanton hat keine weiteren Abfalleimer dauerhaft entfernt. Obwohl die Situation im Rohrerwald laut Baudepartement «noch immer recht gut» ist. «Es hat sich gezeigt, dass die Massnahme nicht an jedem Standort erfolgreich ist», sagt Dominik Studer auf Anfrage. Er erklärt dies am Beispiel der Reussbrücke in Mülligen: Dort hatte der Kanton vorübergehend Abfallkübel abmontiert. «Nach anfänglichem Erfolg verschlechterte sich die Situation wieder.»

Auf einen Parkplatz gehört zudem laut Studer ein Abfallkübel: «Wer dort parkt, soll Kaugummipapier entsorgen können.» Sonst werde dieses auf den Boden geworfen.