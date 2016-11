Bei Banken und Versicherungen sind es 68 Prozent und in der öffentlichen Verwaltung sowie in den Bereichen Unterricht, Gesundheit, Sport und Kultur 60 Prozent. Mit Abstand am wenigsten Mitarbeiter mit Milizamt stellt das Gastgewerbe (28 Prozent). Das ist unter anderem damit zu erklären, dass dort Arbeitszeit und abendliche Gemeinderatssitzungen am stärksten kollidieren.

Die meisten sind Kader

Wer in einem Gemeinderat sitzt, trägt meistens auch in der Firma viel Verantwortung. 69 Prozent der Miliztätigen haben in ihrer Firma nämlich eine Kaderstelle inne, weitere 6 Prozent sind beruflich Selbstständige. Diese Personen haben einerseits bereits durch den Beruf eine hohe Belastung, anderseits sind sie in der Arbeitszeiteinteilung in der Regel flexibel, was die Vereinbarkeit von Beruf und Milizamt erleichtert.

Fast die Hälfte der Firmen sehen sich in einer aktiven Rolle bei der Förderung des Milizsystems. Über 80 Prozent unterstützen die Miliztätigkeit ihrer Mitarbeitenden. Doch wie? Mit 60 Prozent am meisten verbreitet sind flexible Arbeitszeiten, gefolgt von individuellen Vereinbarungen (38 Prozent), Teilzeitarbeit (37 Prozent). 34 Prozent der Firmen geben an, Mitarbeitende zur Kandidatur für ein öffentliches Amt zu ermutigen.